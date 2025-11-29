RECITAL
Música de arpa en directo para acompañar los partos del hospital Arnau
La artista leridana Berta Puigdemasa amenizó el pasado jueves la mañana en la sala de partos del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida con un repertorio que interpretó con su arpa. Gracias a sus tranquilas melodías, creó un espacio íntimo que emocionó a pacientes que estaban en proceso de dilatación, familiares y profesionales del centro. La actuación forma parte del ciclo de conciertos impulsado por la asociación Sons Vitals.