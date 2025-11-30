Les ganadoras del 7.º Premi de Recitació Poètica del Segrià

La alcaldesa Dèlia Almenara i Àlvaro Boqué con las galardonadas y la poetisa Carme Romia.Consejo Comarcal del Segrià

La noche del sábado 29 de noviembre se celebró en Alfès el acto de entrega de la edición 7 del Premi de Recitació Poètica del Segrià.

Las ganadoras fueron Cristina Rodríguez en la categoría de Millor Rapsòdia absoluta, Aïda Fontova en Millor Poema Original, por su obra Aclaparada, y Ester Masip fue galardonada con Millor Rapsòdia del Segrià.

El acto, organizado por el Consell Comarcal del Segrià, contó con la participación de la poetisa Carme Romia, autora de La parra. Los 14 rapsodes concursantes recitaron la obra.