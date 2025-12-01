La Vall de Boí festeja los 25 años de su joya románica

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El municipio de La Vall de Boí ha conmemorado durante este mes de noviembre los 25 años de la inscripción de las nueve iglesias románicas del municipio en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco el 30 de noviembre del año 2000. Este reconocimiento destacó el valor excepcional y único de este conjunto arquitectónico medieval, situándolo en el foco internacional como un tesoro cultural preservado a lo largo de los siglos en un entorno natural de belleza excepcional. Ayer, el pabellón del núcleo de Barruera acogió una comida popular para cerrar los actos de celebración al que asistieron decenas de vecinos que quisieron recordar esta efeméride. Durante la celebración se proyectó un vídeo de las ocho iglesias y una ermita románicas y de lo que supuso para el territorio hace 25 años la declaración de la Unesco.