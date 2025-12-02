El Itinera finaliza en Torre-serona tras unas 40 citas en Ponent

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Festival Itinera celebró el sábado en Torre-serona la clausura de su quinta edición, en el marco de la Fira de Micropobles celebrada en esta localidad del Segrià. La jornada sirvió para compartir el balance de 2025, reforzar la red de colaboraciones y presentar las líneas estratégicas para 2026. Así, el festival cerró una edición extensa, diversa y profundamente enraizada en el territorio, con más de 200 conciertos por toda Catalunya y la participación de 165 micropueblos (de menos de mil habitantes), unos 40 en Ponent, con actuaciones de 130 artistas de jazz, blues, góspel, soul, músicas del mundo, música de raíz y clásica. En total, la programación desde mayo registró unos 16.500 asistentes, consolidando Itinera como un instrumento cultural clave para dinamizar la vida en los pueblos pequeños de Catalunya. En este sentido, la gerente del festival, Carme Crespo, destacó el valor comunitario de este proyecto: “Ver plazas llenas, escuelas y asociaciones implicadas y ayuntamientos que se hacen suyo el festival es la mejor prueba de que Itinera es un proyecto vivo; no solo lleva conciertos: activa la vida local”.