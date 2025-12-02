Los asistentes a la Fiesta del Cine en Lleida caen un 3,75% este 2025

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los asistentes a la Fiesta del Cine en las salas de Ponent cayeron un 3,75% este 2025, sumando entre la edición de primavera y la de otoño un total de 26.858 espectadores, 1.044 menos que en las ediciones del año pasado, cuando se registraron 27.902 personas. Son unas cifras que van en la línea del resultado de esta iniciativa promocional en toda España (con entradas a solo 3,50 euros), con una caída del 4% este año, sumando 2.157.893 espectadores.

Según datos de la Federación de Cines de España (FECE), la 25 edición de la Fiesta del Cine, celebrada entre el 3 y el 6 de noviembre, registró en las salas de Lleida una asistencia de 9.830 espectadores. Esta cifra cae casi a la mitad de las 17.028 personas que disfrutaron de esta fiesta promocional el pasado mes de junio y también queda muy lejos de la registrada en noviembre del año pasado (16.052). Además, cabe destacar que en las dos ediciones celebradas este 2025, en Ponent se han sumado a este evento las diez salas del complejo Ocine, en Cappont, que abrieron sus puertas en diciembre del año pasado. Los datos de FECE no incluyen las salas Screenbox Lleida, que ofrecen también el descuento durante los días de la fiesta.

El cantautor de Solsona Roger Mas aterrizó el domingo en la ciudad mexicana de Guadalajara junto con la Cobla Sant Jordi para llevar al escenario de la Feria Internacional del Libro su propuesta conjunta en un concierto previsto ayer (madrugada de hoy en España). El artista leridano aseguró que “siempre que he venido a Latinoamérica he tenido la sensación de que la gente recibe el catalán con naturalidad, curiosidad y sin prejuicios”. De hecho, añadió que “es mucho más complicado cantar en catalán en España que no en Latinoamérica por la naturalidad del público, que no tiene ninguna consideración extraña sobre el catalán, no lo tienen connotado ni negativa ni positivamente y esto es fantástico”.

Por otro lado, el anuncio por parte del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de que el ayuntamiento impulsará la beca Narrar Barcelona, una residencia de escritura internacional para autores latinoamericanos, dotada con 80.000 euros, desató la polémica. La Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, JuntsxBCN y ERC criticaron esta iniciativa reclamando “priorizar el catalán ante la actual emergencia lingüística”. El President Illa tenía previsto inaugurar ayer el estand de Catalunya en la feria del libro.