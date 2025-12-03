Autor de Lleida de récord: Àngel Fabregat, de Belianes, suma más de un centenar de premios literarios

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Àngel Fabregat Morera (Belianes, 1965) trabaja en el ámbito de los sistemas y tecnologías de la información y, desde hace más de dos décadas, en uno de los grandes grupos empresariales del país, pero su auténtica pasión es la literatura. “Escribo desde los 17 años, cuando gané un premio de narrativa breve en Belianes”, recuerda. Una afición que le ha llevado a ganar premios de narrativa y de poesía por doquier. “Más de un centenar, ya ni los cuento”, sonríe.

Un auténtico récord de reconocimientos a los que acaba de sumar en noviembre otros tres galardones casi al unísono. Entre ellos, uno de los principales en los Premis Ciutat d'Igualada, el Joan Llacuna de poesía por el poemario Navegar l’interval.

Dotado con 2.000 euros, la obra se publicará el próximo mes de marzo en Viena Edicions. “Son unos poemas en los que exploro con un lenguaje intimista y contemporáneo los espacios de frontera entre memoria y presente”, explica Fabregat muy satisfecho con esta distinción, en un mes de noviembre en el que también ha sumado un segundo premio en el certamen de poesía Vila de Cambrils por la obra On el vent encèn la memòria, además del premio de narrativa breve Arnau de Palomar, otorgado por el Centre d’Estudis Riudomencs y el ayuntamiento de Riudoms, con el relato L’origen de la continuïtat, “una historia triste ambientada en el Dombás, en la guerra de Ucrania”.