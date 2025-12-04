Compran y digitalizan un manuscrito del XVI de los Gralla, de origen leridano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El departamento de Cultura de la Generalitat informó ayer que la Biblioteca de Catalunya ha adquirido el Llibre d’hores de la familia Gralla –originaria de Lleida–, un manuscrito de lujo, en latín, bellamente iluminado y producido en Barcelona entre 1501 i 1525. El manuscrito sobre pergamino incluye escenas miniaturadas de la vida de Jesucristo, obra del prestigioso artista italiano Giacomo Smeraldo Dotavanti, y representa un testimonio bibliográfico y artístico excepcional del Renacimiento en Catalunya. El volumen fue encargado a principios del siglo XVI por la poderosa familia Gralla, una saga de comerciantes de Lleida emparentada por matrimonio con el linaje Desplà de Barcelona. La propiedad de esta familia queda de manifiesto en el escudo de armas (una grajilla negra sobre fondo de oro y azur), enmarcado por dos ángeles, presente en el libro.

Miquel Joan de Gralla, tras pasar su infancia y juventud en Lleida, se casó en 1506 con Anna Desplà i de Corbera e inició la reforma de la casa de los Desplà, en la calle Portaferrisa de la ciudad condal, para convertirla en un suntuoso palacio renacentista, en el que reunió durante muchos años un rico patrimonio artístico. Su abuelo, Nicolau Gralla, reformó a mediados del XV la capilla familiar en la Seu Vella, hoy desaparecida después de la explosión en 1812 del polvorín militar en el Turó. Miquel ejerció diversos cargos públicos en Barcelona, como diputado de la Generalitat del brazo militar o maestro de la sala real. Fue una figura de confianza del rey Ferran II y obtuvo el privilegio nobiliario de caballero. El manuscrito, que salió a la venta hace un año en un anticuario de Suiza, se ha digitalizado para facilitar su consulta online y la preservación del original.