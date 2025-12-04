Serrat dice en la Feria de Guadalajara que “me gustaría morir entre canciones”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Joan Manuel Serrat se convirtió el martes en el gran protagonista de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que su ciudad natal, Barcelona, es la invitada de honor de este año. El cantautor se mostró contento de asistir a la cita cultural de un país “mágico” con el que comentó que mantiene una relación “franca”. “México fue una casa que se abrió cuando se cerraron las puertas de la mía”, explicó recordando sus años en este país al final del franquismo. También aprovechó para hablar sobre su decisión de dejar los escenarios: “No quiere decir que me haya retirado, simplemente un día decidí que era un buen momento para hacerlo”. “No se puede tener todo en la vida, alguna cosa hay que sacrificar”, añadió. Eso sí, aseguró que “me gustaría morir en medio de canciones pues la música es el arte que acompaña a los seres humanos desde que nacen hasta que se van”.

Por otro lado, las artes escénicas también tuvieron acento catalán en Guadalajara. Carlota Subirós presentó en el marco de la feria literaria el montaje escénico La plaza del Diamante, una adaptación contemporánea del clásico de Mercè Rodoreda en forma de lectura dramatizada con actrices catalanas y mexicanas.