El Morera acoge la primera exposición de arte generativo

El Museo Morera inauguró ayer la primera instalación de arte digital generativo que entra a formar parte de su colección. Bernat Pescaire escoltant Suso (2022), firmada por la artista visual y programadora Alba G. Corral (Madrid, 1977), permanecerá en exposición hasta el 3 de mayo de 2026. La proyección dura aproximadamente 15 minutos y, segundos después de finalizar, vuelve a iniciarse. Jesús Navarro, director del Morera, subrayó la relevancia de la incorporación de esta pieza en el museo: “Queremos representar nuevos lenguajes de arte contemporáneo, y uno de ellos es el digital”. La obra parte de la observación cotidiana de la autora en el Delta de l’Ebre, donde reside desde hace más de cinco años. Los arrozales, las aves y los cambios de luz del paisaje se transforman mediante código generativo en formas y colores abstractos para crear un universo visual propio. “Vivir allí me cambió. Observar las alas, los contrastes del paisaje… todo eso alimenta mi imaginario”, afirmó Alba Corral.

La pieza se construye mediante algoritmos y reglas programadas que permiten una coautoría entre la artista y la computadora. La creadora explicó que “la instalación se muestra casi sin postproducción, ofreciendo una experiencia sensorial que amplía los límites de la percepción”. La música juega también un papel crucial en la obra. El compositor gaditano Suso Saiz, considerado uno de los pioneros de la música experimental en España, estructura la banda sonora que acompaña la instalación. “Escuchar su música es casi pintar con los ojos cerrados”, destacó Corral.

Creatividad en códigos numéricos

Alba G. Corral define su trabajo como una extensión contemporánea de las experimentaciones de las vanguardias: “Muchos pintores de la avant-garde, incluso Kandinsky, habrían usado el ordenador si lo hubieran tenido. Siempre buscaban el movimiento en sus cuadros; yo lo busco con código y partículas digitales”. Para ella, el arte generativo es una coautoría entre la máquina y ella: “Programo reglas y algoritmos, y cada ejecución de la obra es diferente. Hay azar, pero dentro de unos límites que controlo”, explica la artista visual.