Rosalía girará por 17 países en 2026 para presentar ‘Lux’

La cantante catalana Rosalía anunció ayer las fechas de la gira de su disco Lux y ofrecerá cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril. El tour arrancará el 16 de marzo en Lyon y la última fecha anunciada es el 3 de septiembre en San Juan de Puerto Rico. La cantante también pasará por Madrid, con cuatro fechas en el Movistar Arena el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. La gira de su reciente álbum también recalará en Londres, Berlín, Miami, Nueva York, Boston, Toronto, Bogotá, Buenos Aires o Ciudad de México. El 11 de diciembre se pondrán a la venta las entradas para los conciertos de Barcelona y Madrid.

Producida por Live Nation, Lux Tour 2026 ha previsto actuaciones en Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico. Live Nation excplicó que se trata de la gira “más ambiciosa hasta la fecha” para la artista de Sant Esteve Sesrovires, con 42 fechas en 17 países y “una puesta en escena prometedora que materializará su trabajo más elogiado hasta la fecha”.

El próximo martes, día 9, se pondrán en preventa a las 10.00 horas las entradas para los conciertos de Madrid del 30 de marzo y el 1 de abril, y de Barcelona del 13 y el 15 de abril. A las 11.00 horas del mismo día saldrá la preventa de los conciertos de Madrid del 3 y 4 de abril, y los de Barcelona del 17 y 18 de abril. En cambio, la venta oficial no estará disponible hasta el jueves 11 de diciembre a partir de las 10.00 horas en las plataformas livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La revista musical Rolling Stone publicó el miércoles su clásica lista con los 100 mejores discos del año, con Lux ocupando el tercer puesto.