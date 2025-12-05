Sexenni se lleva el premio a la mejor canción pop del año

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El grupo leridano Sexenni fue uno de los protagonistas de la gala La Nit d’ELS40, celebrada el martes en el Teatre Victòria de Barcelona. La banda se llevó el premio a la mejor canción pop del año por el single Lamine Yamal, de su segundo disco Joc de nens. Los jóvenes músicos aprovecharon para reivindicar que la industria musical mire más hacia la Terra Ferma: “En Ponent tenemos grandes artistas a quienes a veces cuesta que se reconozca”.