El esquí nórdico arranca la temporada con los circuitos de iniciación abiertos en la mayoría de las estaciones catalanas

El esquí nórdico ha arrancado este sábado la temporada de invierno, coincidiendo con el fin de semana largo de la Purísima. Les últimas nevadas y, sobre todo, las bajas temperaturas, han permitido producir nieve para poder poner en marcha los circuitos de iniciación de la mayoría de las estaciones. Además, todas tienen abiertos bares, restaurantes y refugios durante estos tres días festivos. Visitantes y amantes del deporte blanco han podido disfrutar de un manto de nieve a la base de las pistas de Aransa, en Lles de Cerdanya. De hecho, la nieve es, por estas fechas, un reclamo para atraer turistas en el Pirineo. En el caso de la demarcación de Lleida, se prevé una media de ocupación de hasta el 80%, cifra que será superior a los establecimientos próximos a las estaciones de esquí. En Aransa, el circuito disponible para debutantes y entrenamientos es de aproximadamente un kilómetro. También se pueden hacer excursiones con raquetas y tanto la escuela de esquí como el alquiler de material están abiertos. El codirector de la estación, Joan Gonzàlez, explica que han empezado la temporada con buenas perspectivas, ya que prevén que podrán mantener la actividad de esquí de fondo en las próximas semanas e ir sumando nuevos sectores.

Gonzàlez se ha mostrado satisfecho con el hecho de que, a diferencia de años anteriores, las condiciones meteorológicas han favorecido la producción de nieve desde mediados del mes de noviembre. En este sentido, ha destacado el intenso trabajo por poder distribuirla por todo el circuito con las máquinas trepitjaneus.

Uno de los primeros visitantes en el entorno de Aransa ha sido Marçal Garcia, que ha acudido con su familia, provenientes de Terrassa. Así, ha explicado que no es la primera vez que se desplazan a esta zona y que les gusta mucho para hacer excursiones y raquetas. En esta ocasión han optado por hacer esquí de fondo. Su hija, Jana Valls, apunta que no ha hecho nunca pero que son amantes del deporte blanco y cree que esta modalidad le puede gustar.

Con respecto al resto de estaciones de nórdico, la de Lles está en las mismas condiciones que Aransa. Mientras tanto, tanto las pistas de Sant Joan de l'Erm y Tuixent-La Vansa cuentan con un circuito para debutantes de un kilómetro. Con respecto a Tavascan, en el Pallars Sobirà, tiene los 15 kilómetros de circuitos disponibles. En cambio, la estación cerdana de Guils-Fontanera cuenta con itinerarios de raquetas y la pallaresa de Virós Vallferera mantiene abiertos los servicios turísticos.

Los hoteles próximos a las pistas de esquí rozan el pleno de ocupación

Por su parte, el director del Hotel Mirador de Lles de Cerdanya, Ramon Sellés, ha indicado que el hecho de que las dos estaciones de esquí del municipio tengan nieve motivará que haya reservas durante los fines de semana previos a las fiestas de Navidad. De hecho, se ha mostrado mucho satisfecho por el hecho de que estos días festivos rozará el pleno de ocupación ya que, afirma, "siempre hay mucha demanda porque es el puente que marca el inicio de la temporada de invierno y la gente ya empieza a tener ganas de tocar nieve".

El hecho de que este año la Purísima caiga en lunes hace que el número de noches de estancia de los turistas sea inferior a la de otros años. Sellés asegura que la apertura del esquí es "fundamental" por el sector porque, si no se así, el público "escoge otras alternativas". Con respecto al perfil de visitantes que pernoctan en esta zona, ha dicho que básicamente tienen clientes de proximidad, de toda Cataluña, ya sean familias o parejas.