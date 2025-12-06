La leridana Mireia Balcells debuta con un libro erótico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mireia Balcells, de Tàrrega, debuta en el mundo literario con Canela fina, un libro de relatos eróticos que busca romper tabús y hablar abiertamente de sexo. La autora, que desde hace más de veinte años trabaja profesionalmente en el ámbito de la salud, en el sector de la atención temprana a la infancia, se ha lanzado con este primer libro, editado por Llibres Parcir, a “enriquecer el bajo volumen literario actual de temática erótica en catalán”. Balcells asegura que Canela fina “es un libro de mesita de noche, en el que mezcla el amor, el sexo, los deseos y las emociones”. Los relatos están agrupados según los cuatro elementos de la naturaleza: el fuego, el agua, la tierra y el aire; una disposición que, según la escritora, “regalan una lectura ágil que seducirá a todo tipo de lectores”.

Balcells creció en plena naturaleza en una familia que, como comenta, le inculcó la cultura del esfuerzo, la perseverancia y el respeto por la tierra y las libertades, también como mujer. Siempre interesada en cuestiones relacionadas con la sexualidad, le gusta investigar, aprender cada día y escribir sin filtros. El libro incluye fotografías de Joan Balcells Guiu, que captura a la autora desnuda en espacios de la naturaleza de una manera delicada, sensual y poética.

Canela fina. Relats eròtics puede adquirirse en las librerías Sauret y Estel de Tàrrega, Llibres Parcir de Manresa y la irreductible de Lleida. También en la web de la firma editora y en plataformas digitales de venta de libros. El miércoles 10 de diciembre lo presentará en Tàrrega, en la Biblioteca Germanes Güell a las 19.00 h, acompañada del periodista y escritor Juan Cal y de la periodista de L’Oest, Gemma Peris. El día 18, también en la irreductible de Lleida (19.00 h).