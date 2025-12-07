El desperdicio de residuos orgánicos se ha reducido un 21% en 10 años en Catalunya, según la ARC

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El desperdicio alimentario de residuos orgánicos se ha recucido un 21% en 10 años, según la Agència de Residus de Catalunya, que lleva a cabo caracterizaciones de la fracción orgánica recogida selectivamente y evalúa la presencia del desperdicio alimentario.

Se caracterizan más de 500 circuitos como mínimo una vez por trimestre, generando más de 2.000 datos anuales, informa la agencia en un comunicado este domingo.

En términos de kilos por habitante y año la reducción observada equivale a 630 gramos de desperdicio alimentario por persona en el año 2024, en comparación con el año 2014.

El desperdicio alimentario, técnicamente, se refiere a la parte de los residuos alimentarios formada por alimentos descartados, incluídas las partes no comestibles que se mantienen adheridas.

En este sentido, durante el periodo 2014-2024, se ha detectado que la cantidad total de fracción orgánica y de residuos alimentarios aumenta, mientras que el desperdicio alimentario se reduce, lo que, dice la agencia, indica una mejora en los hábitos de separación y una mayor conciencia ciudadana.

La reducción de este desperdicio se puede atribuir a diversos factores, entre ellos la entrada en vigor de la ley de prevención de las perdidas y el desperdicio alimentario y la acción coordinada entre administraciones, entidades sociales y el sector privado, según explica la ARC.

Además, se han llevado a cabo campañas de sensibilización dirigidas a escuelas, restaurantes, hogares y establecimientos alimentarios.