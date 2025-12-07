Promueven lectura de ‘casa’ entre alumnos del Pirineo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La biblioteca Maria Barbal de Tremp acogió el viernes la presentación del proyecto Pirineu Lector, que impulsa el Govern con el objetivo de promover la lectura de libros de temática pirenaica entre los niños del Alt Pirineu y Aran fuera del horario escolar. Esta iniciativa recomienda hasta 18 títulos de libros para niños de 3 a 11 años, y cada recomendación de lectura va acompañada de una propuesta de actividades para desarrollar en familia después de la lectura. Estas primeras obras seleccionadas se darán a conocer a través de 21.000 puntos de libro, que se repartirán por todos los centros educativos del territorio.

Pirineu Lector nace en paralelo a la creación de la Xarxa de Biblioteques de l’Alt Pirineu i Aran. En parte, es fruto del trabajo conjunto de los equipamientos culturales de esta red, que han consensuado una lista de 18 libros, doce en catalán y seis en aranés.

Los libros tienen en común su vínculo con el Pirineo, ya sea por la temática que abordan o porque están escritos por autores pirenaicos. Entre otros títulos, se recomiendan Els animalons del bosc, de la colección Petits exploradors, de Edicions Salòria; Una de menairons, de Cristina Castellà y Josep Colom, de la Associació Cambuleta; La Bruixa del Pla de Beret, de Pep Coll, o Eth secret, de Terèsa Pambrun y Amandine Laprun. Este programa de impulso lector tiene la vocación de llegar a los más de 5.000 niños que cursan ciclos de Infantil y Primaria en todo el Pirineo.

La delegada del Govern en el Alt Pirineu y Aran, Sílvia Romero, destacó que este proyecto supone “un paso adelante en la construcción de un espacio comunicativo propio que una el Alt Pirineu y Aran” y señaló que aporta “un elemento de cohesión territorial”. Romero añadió que “el fomento de la lectura es también el fomento de la lengua, y aquí hablamos de lenguas en plural, del catalán y del aranés”. También participaron en la presentación de Pirineu Lector las directoras territoriales de los servicios de Cultura, Iolanda Ferran, y de Educación, Carlota Valls.