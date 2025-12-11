El Mago Pop reflota ‘Mar i Cel’ y anuncia una gira mundial por estadios

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Mago Pop ha comprado los derechos a Dagoll Dagom del popular musical Mar i Cel –cuya última función tuvo lugar el pasado 13 de julio– para retornar el espectáculo en un futuro próximo al Teatre Victòria de Barcelona. Este fue uno de los anuncios que lanzó ayer el ilusionista Antonio Díaz ‘El Mago Pop’, en una espectacular rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por destacadas figuras internacionales como Helen Hunt, Mira Sorvino, Michelle Rodríguez, Paz Vega, Leonor Watling, Jon Kortajarena o Aitana Sánchez Gijón. El Mago Pop también anunció la creación de los Broadway World Europe Awards en Barcelona y una gira mundial de su espectáculo por grandes estadios de todo el mundo. Aunque el proyecto está envuelto en secretismo, avanzó que la primera parada del tour será en el Bernabéu y, junto al presidente del Barça en el escenario, Joan Laporta, se comprometió a acabar la gira en el Spotify Camp Nou. Sobre los nuevos galardones, Antonio Díaz explicó que “el teatro no tiene el eco de la música o el cine. Por eso impulsamos, junto a Broadway World, unos premios Tony a nivel europeo, para dar a conocer las producciones de los principales países”. La primera edición se celebrará el año que viene. Su espectáculo Nada es imposible seguirá en el Teatre Victòria durante tres meses al año.