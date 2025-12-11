Música, talleres y cine de animación en CaixaForum Lleida por Navidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació “la Caixa” anunció ayer la programación especial de Navidad en CaixaForum Lleida, con actividades para todos los públicos. Así, el centro acogerá una amplia oferta cultural con opciones para todos los gustos, que incluirá espectáculos musicales, una muestra interactiva y un taller sobre ciencia, proyecciones cinematográficas y visitas y talleres en torno a la actual exposición Naufragis. Arqueologia submergida.

La música será la protagonista de Juguem? (29 de diciembre, 12.00 y 18.00 h), una propuesta que permitirá a los más pequeños (hasta 4 años) emprender un viaje musical desde clásicos como Debussy hasta himnos pop de grupos como Coldplay. El cine de animación también ocupará un lugar central en las actividades de Navidad, con la programación de las películas Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe (día 14), La tortuga vermella (21), La vida de Pi (28) y Els viatges de Gulliver (30). En el terreno científico, CaixaForum Lleida ha preparado la muestra interactiva Explora: olfacte en alerta (sesiones del 2 al 5 de enero, a partir de 7 años), en la que los participantes descubrirán cómo los olores influyen en nuestras experiencias, desde las emociones a alertarnos de peligros; y el taller Slime (13 y 27 de diciembre, a partir de 6 años), que permitirá experimentar la química con materiales cotidianos.

Por otro lado, los visitantes del centro cultural también podrán disfrutar de las visitas comentadas a la exposición Naufragis. Arqueologia submergida, con actividades como el taller Expedició subaquàtica (cuatro sesiones del 2 al 5 de enero), en la que se podrán poner en la piel de un arqueólogo subacuático para investigar los restos de un naufragio.