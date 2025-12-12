Novela negra histórica del leridano David Casals-Roma

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El cineasta y escritor David Casals-Roma (Lleida, 1972) presentó ayer en la librería La Fatal de Lleida su nueva novela negra, Donde mueren los gigantes (Milenio), un thriller que traslada al lector a los Pirineos en un misterio de dimensiones históricas. Cabe destacar que este texto quedó entre los diez finalistas el pasado mes de marzo de la última edición del Premio Azorín de novela, que convoca cada año la editorial Planeta y la diputación de Alicante. Casals-Roma, responsable de la Escola Catalana de Cinema i Televisió (ECCIT) en el Turó de Gardeny, que fundó en 2019, compagina su labor creativa –tanto literaria como cinematográfica– con la docencia en el centro leridano.

En un acto conducido por la directora de SEGRE, Anna Sàez, el autor explicó que Donde mueren los gigantes combina la novela histórica con el misterio del relato policíaco. La protagonista, apartada por un tiempo del cuerpo de Policía para pasar unos días en un pueblo del Pirineo, acaba investigando la relación de una misteriosa anciana con la Operación Reconquista de España de 1944 y un tesoro enterrado en la montaña.