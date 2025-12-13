ARTE
El universo creativo de David Lynch, en una muestra del IEI
El Institut d’Estudis Ilerdencs inauguró ayer la exposición Surrealisme fantàstic de David Lynch, que se podrá visitar hasta el 15 de febrero en la Zona Zero y el Espai iX de la institución. La muestra ofrece un viaje inmersivo por la obra del director de Twin Peaks, combinando materiales originales, fragmentos audiovisuales e instalaciones temáticas. Lynch falleció el pasado enero a los 78 años. Asimismo, el IEI acogió la conferencia de Antonella Montinario, comisaria de la exposición sobre el cineasta estadounidense, titulada L’univers creatiu de David Lynch. Les influències artístiques.