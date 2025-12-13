La música negra más icónica se cita en el Ponent Roots Festival

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La primera jornada la 14ª edición del Ponent Roots Festival arrancó ayer en la Sala Cotton de Lleida, convirtiendo de nuevo la ciudad en el escenario de referencia de la música negra. Tito Ramírez y los Verdaderos Reales debían ser los encargados de abrir el festival con su primer concierto en Lleida con soul, mambo, boogaloo y R’n’B. También estaban previstas las actuaciones de Natty Bo y Metts Soweto, Roof Bandits y Miqui Puig DJ. Hoy habrá vermut musical en bar Hoppers.