La Seu Vella, escenario de un singular solsticio de invierno

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El presbiterio de la Seu Vella de Lleida acogerá el próximo sábado, 20 de diciembre, la proyección solar perfecta del rosetón de Ponent sobre el ábside. Se trata de un fenómeno que solo sucede una vez al año, durante el solsticio de invierno, que fue descubierto en 2024 por el fotógrafo especializado en astronomía Ramon I. Canyelles. “A lo largo del año, he analizado el nacimiento de la luz y su recorrido por todo el presbiterio, que juega desde la entrada hasta el ábside”, explica Canyelles.

Para mostrar este curioso efecto que da bienvenida a la nueva estación, la asociación Amics de la Seu Vella organiza un acto el mismo día 20, a partir de las 15.00 horas. “Primero, se explicará al público qué es el solsticio y cómo se produce y, después, tendrá lugar la proyección prevista alrededor de las 15.56 horas”, asegura Joan-Ramon González, presidente de la asociación. “Será entonces cuando la luz del sol se inclinará hacia abajo, proyectando el rosetón de manera perfecta”, añade Canyelles.

Además, la cita contará con la colaboración de la rapsoda Anna-Maria Giménez, quien ha compuesto dos sonetos inspirados en este singular fenómeno del que será escenario el templo leridano y apunta que “abordan el emocionante descubrimiento de la proyección y su ceremonia de presentación”.

“Cuando se construyó este edificio, ya se calculó para que esto sucediera, hecho que lo hace muy singular. Creemos que puede dar un impulso a la candidatura del conjunto de la Seu Vella como Patrimonio Mundial de la Unesco”, afirma González.

Otros fenómenos lumínicos

Fenómenos lumínicos como el que acoge el próximo sabado la Seu Vella también tienen lugar en catedrales como la de La Seu d’Urgell. En este templo, la proyección solar suele tener lugar alrededor de las 12.00 del mediodía, momento en el que el astro se encuentra en su punto más alto. Paralelamente, la catedral de Palma de Mallorca acoge dos veces al año un juego lumínico por el que el sol atraviesa el rosetón y proyecta su reflejo en la fachada opuesta. Destacan también otros eventos de este tipo en Nueva York (llamado Manhattanhenge) o la alineación solar en Abu Simbel, Egipto.