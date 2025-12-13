Preestreno en Barcelona del documental ‘Els Girona’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los cines Cinesa Diagonal de Barcelona acogieron en pasado jueves el preestreno del documental Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX. Se trata de un largometraje histórico basado en la investigación de la doctora en Historia leridana Lluïsa Pla (Bell-lloc d’Urgell, 1962), y colaboradora gráfica del suplemento Lectura de SEGRE, que publicó en formato libro. Narrado por Abel Folk, es una coproducción de Brutal Media, RTVE y La Xarxa. El trabajo reconstruye la influencia clave de la familia Girona en la transformación económica, social y cultural de Catalunya en el siglo XIX.

Los Girona eran originarios de Tàrrega, donde regentaban una tienda de telas en la plaza Major, y se convirtieron en la familia económicamente más poderosa de Catalunya e impulsores de la revolución industrial. Fueron los constructores del canal de Urgell; el ferrocarril de Barcelona a Zaragoza pasando por Manresa y Lleida; el edificio de la Universitat de Barcelona, el teatro del Liceu y el Castell del Remei, entre otros.

Su emisión está prevista por 2Cat de TVE el 18 de enero. Dos días antes, el día 16 a las 18.00 horas, se presentará en un acto público en el Castell del Remei, que concluirá con un coloquio con la presencia de algunos de sus creadores.