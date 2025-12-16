El Govern augmentará en un 3,5% de media las tarifas del transporte público con "criterios de equilibrio territorial"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Govern prevé actualizar en un 3,5% el precio de las tarifas al transporte público el año 2026. Lo ha anunciado la portavoz del ejecutivo y consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha subrayado que esta actualización no será lineal, sino que se hará "con criterios de equilibrio territorial". Así, como ha detallado, el incremento será ligeramente superior en las coronas 1 y 2 más próximas al área metropolitana, mientras que las más alejadas y que ya tienen precios superiores tendrán un aumento inferior. Por otra parte, Paneque se ha referido, también, al anuncio de Pedro Sánchez de un billete único con tarifa plana al transporte público y ha asegurado que Cataluña está "muy interesada" y que trabajará como aplicarlo los próximos meses. Paneque ha informado de esta actualización después de haberse reunido esta mañana con los Comuns, con quienes han acordado como será el nuevo sistema tarifario en el 2026. Concretamente, el Govern ha aceptado mantener las bonificaciones actuales al precio del transporte durante el próximo año.

Con este pacto habrá una bonificación del 50% tanto en la T-Joven como en la T-Usual. En este último caso, el gobierno español asumirá el 20% del coste y el ATM pagará el 30% restante.

La consellera ha celebrado el acuerdo con los Comuns, que ha calificado de "socios exigentes", y ha dicho que se ha conseguido encontrar un equilibrio entre facilitar la movilidad de las clases trabajadoras y avanzar hacia un sistema sostenible económicamente. Esta última línea de actuación se conseguirá con la actualización del sistema tarifario. Según Paneque, el pacto "va en el camino de asegurar unos precios razonables para los trabajadores y en avanzar en sostenibilidad".

Con las tarifas actualizadas y bonificadas, el precio de la T-Joven será de 45,5 euros por trimestre. En el caso de la T-Usual, el coste será de 22,8 euros al mes a la zona 1 y de 42,7 euros en el mes a partir de la zona 3. En función del número de zonas, el precio se incrementará progresivamente hasta los 135,25 euros en el caso de la T-Usual de siete zonas, que quedan en los 67,65 euros con descuento.

En paralelo, la T-casual también experimentará un incremento y pasará a costar entre 13,00 euros en una zona y 57,60 euros en siete zonas. En cuanto al billete sencillo, el precio se actualizará hasta los 2,90 euros, un incremento del 9,43% respecto del año anterior.

Abono único de Sánchez

Por otra parte, la consellera de Territori también se ha referido al abono único en la movilidad recurrente en transporte público anunciado por Pedro Sánchez este lunes. Paneque ha explicado que el Ministerio de Transportes ya ha trasladado a las comunidades autónomas que si quieren aplicar la tarifa plana se abrirá un plazo de tiempo de medio año para trabajar en una adaptación. Según ha dicho la consellera, Cataluña está "muy interesada".

La portavoz del Gobierno también ha concretado que en este proceso de adaptación al billete único el gobierno español compensaría los decalajes de precio entre el sistema tarifario propio y el del Ministerio y ha asegurado que eso "facilitará mucho" la integración.