Joan Manuel Serrat celebra recibir la Medalla de Oro de la Generalitat y espera que el país lo encuentre "digno" del reconocimiento

El cantautor Joan Manuel Serrat ha celebrado la decisión de la Generalitat hecha pública este martes de otorgarle la Medalla de Oro. En declaraciones a la agencia ACN, ha considerado que se trata de la distinción "más importante" que se concede en Catalunya y ha deseado que el país se sienta "honrado" y lo encuentre "digno" de este reconocimiento. El Govern aprueba este martes, a propuesta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dos decretos por los cuales se otorga este premio a Joan Manuel Serrat y a Núria Espert, con el objetivo de reconocer trayectorias de excelencia y una contribución extraordinaria al país. Las medallas se entregarán el 22 de diciembre en un acto institucional en el Palau de la Generalitat, encabezado por el jefe del ejecutivo.

Con la concesión de la Medalla de Oro, la Generalitat quiere honrar la trayectoria artística excepcional y el profundo compromiso cívico y humanista de Joan Manuel Serrat, "una figura primordial de la cultura catalana y universal".