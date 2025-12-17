Recital poético sobre el exilio de 1939 con Quim Torra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El expresidente de la Generalitat Quim Torra se convirtió ayer en rapsoda en el Espai Orfeó de Lleida en la puesta en escena del espectáculo poético, literario y musical El Nadal que no vam tornar a casa. En una actividad organizada por las fundaciones Orfeó Lleidatà y Horitzons 2050, el público disfrutó de un espectáculo emotivo y de pequeño formato que narra la historia de la primera Navidad del exilio después de la victoria franquista en la Guerra Civil, en 1939. El montaje escénico, basado en el libro homónimo editado por Quim Torra en 2009, relata aquella triste Navidad en el exilio a través de prosas y poesías de autores como Eugeni Xammar, Avel·lí Artís, August Pi i Sunyer, Pere Coromines, Ventura Gassol, Agustí Bartra y Xavier Benguerel, entre otros, que se publicaron en diarios y revistas fuera de Catalunya. Y también con una selección de los artículos que escribieron y publicaron los presos del campo de concentración francés de Sant Cebrià. El espectáculo, con el tenor Jordi Cortada y Manuel Ruiz al piano, incluyó canciones populares como L’emigrant, El noi de la mare o El cant dels ocells.