Ruta 66, los rockeros más veteranos de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un médico oftalmólogo, un ingeniero, un licenciado en Información y Turismo, un informático y una empresaria. Un quinteto de profesiones heterogéneas con una pasión en común: el rock más clásico de los años 60 y 70. Es el conjunto Ruta 66, con tres de sus componentes superando ya los setenta, pero que no deja de cultivar los temas más clásicos del género en media docena de conciertos cada año. Entre ellos, el que más ilusión les hace es el tradicional navideño en el Cafè del Teatre de Lleida. La cita será mañana viernes (22.00 h, 5€), una nueva ocasión para “pasárnoslo bien con canciones que no se escuchan de forma habitual”, explicó a SEGRE el guitarra solista del grupo, el ingeniero Josep Clotet, exdirector del Parc Agrobiotech de Lleida, en Gardeny, entre 2008 y 2018. “De jóvenes todos habíamos tocado en diversos grupos de la ciudad, pero cada uno tenía sus propias ocupaciones profesionales, que nos alejaron de los escenarios”, recordó Clotet. Hace una veintena de años, el propio Clotet coincidió con Manolo García (voz y guitarra rítmica), Joan Ramon Roca (teclados), Xavi Jové (bajo) y Ramon Aldabó (batería) y decidieron formar Ruta 66 para “rememorar el mundo y la música de los 60 y 70, cuando aquella Route 66 estadounidense, entre Chicago y Los Ángeles, se convirtió en un mito para los jóvenes”. Hace poco, Aldabó dejó la batería en manos de la empresaria Gemma Bifet, “la jovencita” del grupo.

Clotet rememoró los grupos musicales que seguían en aquella época: “en Lleida, Los Comodines, Sajars, Jaguars, Balar’s...; también los Sírex, Lone Star, Mústang, Pekenikes, y los ‘maestros’ Stones, Beatles, Creedence...”. Han recuperado muchos de aquellos temas, “canciones tribales que marcaron una época y una vida”, e incluso han creado versiones en catalán de canciones de estrellas como Elvis Presley, Little Richard o Chubby Checker. Para promocionar el concierto se han retratado junto a un auténtico Cadillac, de un coleccionista de Lleida, el mismo modelo de la famosa portada del disco Riding with the King, que publicaron de forma conjunta BB King y Eric Clapton, otros dos ídolos de estos Ruta 66, que quieren seguir tocando “¡mientras el cuerpo aguante!”.