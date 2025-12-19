EQUIPAMIENTOS
El hogar más tradicional
Abre en la Mariola la nueva Casa de la Festa de la cultura popular catalana. Una iniciativa del Grup Cultural Garrigues
El Grup Cultural Garrigues inaugurará el lunes en Lleida un nuevo espacio dedicado a la cultura popular y tradicional catalana. Se trata de la Casa de la Festa, nueva subsede de la entidad, en el 45 de la calle Indíbil i Mandoni, en la Mariola. El estreno, a partir de las 20.00 h, será una fiesta abierta a todos los ciudadanos (y especialmente a los vecinos del barrio), con la participación de los elementos de la cultura popular de la entidad. “Queremos que sea un espacio de referencia de la cultura popular en Lleida y comarcas, y también de atracción turística y divulgación, por eso se podrán programar visitas guiadas para el público y escolares”, explicó Joan Josep Mas, director del Grup Cultural Garrigues. En la Casa de la Festa se exhibirán figuras como L’Àliga de la ciudad, el Lleó de Lleida, los cabezudos Tràdius y Tronada o gigantes como Blanca y Anastasi, la Padrina Pepa y el Armat de Lleida, entre otras, en un espacio accesible y polivalente de 200 metros cuadrados. El objetivo también es organizar talleres relacionados con la cultura popular y formaciones de artes plásticas, conferencias y proyecciones; incluso dispone de un espacio gastronómico que quiere aprovecharse para difundir la cocina catalana e impartir formaciones culinarias. “La Casa de la Festa quiere servir de espacio digno de conservación y exhibición de la imaginería festiva, de ensayos y residencia de otras entidades, una sala visitable con un proyecto expositivo permanente; y también como un espacio de transformación social en el barrio, un lugar abierto a vecinos y a entidades”, añadió Mas.