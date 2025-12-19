El hogar más tradicional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grup Cultural Garrigues inaugurará el lunes en Lleida un nuevo espacio dedicado a la cultura popular y tradicional catalana. Se trata de la Casa de la Festa, nueva subsede de la entidad, en el 45 de la calle Indíbil i Mandoni, en la Mariola. El estreno, a partir de las 20.00 h, será una fiesta abierta a todos los ciudadanos (y especialmente a los vecinos del barrio), con la participación de los elementos de la cultura popular de la entidad. “Queremos que sea un espacio de referencia de la cultura popular en Lleida y comarcas, y también de atracción turística y divulgación, por eso se podrán programar visitas guiadas para el público y escolares”, explicó Joan Josep Mas, director del Grup Cultural Garrigues. En la Casa de la Festa se exhibirán figuras como L’Àliga de la ciudad, el Lleó de Lleida, los cabezudos Tràdius y Tronada o gigantes como Blanca y Anastasi, la Padrina Pepa y el Armat de Lleida, entre otras, en un espacio accesible y polivalente de 200 metros cuadrados. El objetivo también es organizar talleres relacionados con la cultura popular y formaciones de artes plásticas, conferencias y proyecciones; incluso dispone de un espacio gastronómico que quiere aprovecharse para difundir la cocina catalana e impartir formaciones culinarias. “La Casa de la Festa quiere servir de espacio digno de conservación y exhibición de la imaginería festiva, de ensayos y residencia de otras entidades, una sala visitable con un proyecto expositivo permanente; y también como un espacio de transformación social en el barrio, un lugar abierto a vecinos y a entidades”, añadió Mas.