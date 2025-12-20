Muere Joaquim Arenas, uno de los padres de la inmersión lingüística del catalán, a los 87 años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El maestro y pedagógico Joaquim Arenas Sampera (Mataró, 1938) ha muerto a los 87 años. Es considerado uno de los padres de la inmersión lingüística del catalán y artífice de la Escola Catalana.

Entre sus responsabilidades, destaca ser el jefe del Servei d'Ensenyament del Català entre 1983 y 2003, y rector de la Universitat Catalana d'Estiu en 1995.

Al mismo tiempo, asesoró a los gobiernos de Bolivia y Guatemala en la adhesión de las lenguas indígenas al sistema escolar, y ha publicado numerosos libros sobre educación y lengua.

Joaquim Arenas recibió la Creu de Sant Jordi en el 2003, la Medalla d'Honor del Parlament en el 2022 y el premio especial del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig, que otorga Plataforma per la Llengua, también en el 2022.

Entre los mensajes en las redes sociales, destacan las palabras de Òmnium Cultural en la plataforma X: "Hoy nos deja una de las figuras más importantes para la lengua catalana. Joaquim Arenas, uno de los padres de la inmersión lingüística. Y quién también fue coordinador general y director del equipo pedagógico de la Delegació d’Ensenyament Català d'Òmnium en los años setenta".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha mostrado su pésame afirmando que "Catalunya pierde una de las personas que con más compromiso y sentido de país ha contribuido a nuestro modelo educativo y lingüístico". También destaca que Joaquim Arenas fue "una figura clave para preservar el catalán durante el franquismo y hacer una lengua inclusiva, de todos y todas, durante la democracia".

El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorado el papel de Arenas como "el impulsor de la inmersión lingüística y del modelo de escuela de nuestro país". "Nos deja un legado de compromiso insobornable con la lengua y con Catalunya. Descanse en paz", ha concluido Aragonès.