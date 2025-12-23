Plan de inversión de Paeria y Generalitat en la Seu Vella

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, acordaron ayer definir conjuntamente una planificación de inversiones en la Seu Vella para mejorar el mantenimiento del Turó y poder actuar con carácter preventivo para garantizar la conservación de los elementos patrimoniales. Esta planificación se llevará a cabo en el marco del consorcio del Turó y tendrá como base el documento del Pla de Muralles, que está previsto que esté listo el próximo mes de junio. En el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la conselleria en Barcelona, el alcalde también trató con la consellera sobre el acuerdo que se está trabajando entre Paeria, Generalitat y Gobierno para firmar un convenio de financiación para las inversiones en el conjunto monumental. El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, se comprometió en su visita a Lleida en octubre a llevar adelante este acuerdo entre las instituciones y el documento se encuentra ahora en fase de borrador.

Este año ya se ha completado la reparación del desprendimiento en el baluarte de la Llengua de Serp, una actuación de emergencia financiada por la Paeria con 250.000 euros, de la que todavía quedan pendientes algunas mejoras en drenajes en la plataforma superior.

También se ha terminado la restauración de las cubiertas del claustro, financiada por el ministerio de Cultura con un total de 1,1 millones de euros entre las dos fases.

Por último, este 2025 también se ha restaurado el Baluard del Rei, con una inversión de 426.000 euros.

Por otro lado, Larrosa también informó a la consellera de la evolución del proyecto para recuperar el chalet noucentista de los Camps Elisis, ahora en fase de redacción y previsto en los presupuestos para el año que viene; de la rehabilitación de los restos de las Termes Romanes de la calle Cardenal Remolins, que contará con financiación del Pla de Barris de la Generalitat; y de la iniciativa para impulsar una nueva biblioteca en Joc de la Bola, también en fase de redacción de proyecto ejecutivo.