Vuelve ‘El Cant de la Sibil·la’ de Lleida, mañana en Sant Llorenç

La Fundació Privada Horitzons 2050 organiza por tercer año consecutivo la representación de El Cant de la Sibil·la, que ya se ha convertido en una de las actividades tradicionales de la Navidad de Lleida. Así, la iglesia de Sant Llorenç acogerá mañana miércoles, a las 18.00 h (entrada gratuita) la tercera edición de este espectáculo músico-coral. La mezzosoprano leridana Marta Infante volverá a interpretar a esta profeta medieval, acompañada también de nuevo por la organista Olga Farrando y el Cor de Cambra del Auditori Enric Granados de Lleida, dirigido este año por Marcel Ortega i Martí.

La dirección escénica del concierto, que incluirá otras piezas musicales y villancicos, correrá a cargo de Jordi Villacampa. La Fundació Horitzons 2050 recuperó esta cita musical en 2023 con el objetivo de sumar una nueva tradición anual en la ciudad y evitar la pérdida de una actividad navideña que se había celebrado años atrás.

El Cant de la Sibil·la es una obra musical medieval del siglo XII, ancorada en la cultura popular y que trata de los miedos y temores ante el fin del mundo.