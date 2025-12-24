Premio ‘La Lira Vella’ del Ateneu del Pallars a los payeses de la comarca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ateneu del Pallars entregó el pasado sábado la tercera edición del premio La Lira Vella a la comisión de Sant Antoni Abat de Tremp como entidad representante de la payesía en la comarca. El Ateneu quiso rendir así un reconocimiento al primer sector económico del Pallars Jussà, al que está fuertemente vinculado. El presidente del Ateneu, Jaume Gelonch Roca, entregó la distinción a Josep Molins como representante de la comisión. En un acto al que asistió numeroso público, este agradeció el premio y recordó que “cuando se crearon los primeros ateneos populares por el territorio había mayoritariamente peyeses”, una situación que ahora ha cambiado con el descenso de los profesionales que se dedican a este sector. Por su parte, Gelonch destacó la importancia para la comarca de la festividad de Sant Antoni Abat. El galardón, una pieza escultórica que reproduce la letra L, de La Lira, está elaborado de forma artesanal con madera del antiguo teatro de La Lira Vella. Cabe recordar que este galardón se estrenó en 2023 distinguiendo a la revista digital La Mira, mientras que el año pasado premió al Orfeó de Tremp.

Por otro lado, en el marco de la asamblea anual de esta entidad sociocultural nacida a finales de 2022, se pasó balance de la treintena de actos organizados o acogidos a los largo del año, en especial la primera edición del festival musical Vallderock, con grupos locales.