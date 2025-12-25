Hallan en Italia a una niña que el padre no devolvió a tiempo a la madre en el Prat de Llobregat

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Carabinieri han encontrado en Vitulazio a una niña de nombre Gina que el padre no devolvió a tiempo a la madre en el Prat de Llobregat. La madre denunció la desaparición el 14 de diciembre. Los Mossos comprobaron que el hombre había hecho movimientos patrimoniales y ventas de activos y consideraron muy posible que quisiera huir con la hija.

Por eso hicieron acciones para determinar dónde estaba el padre, de nacionalidad argentina, y por el hecho de que tenía familia en Italia y al país sudamericano consideraron que podría estar en uno de estos dos lugares.

Activaron, así, el protocolo de colaboración policial europea Sirene, a partir del cual los Carabinieri han acabado encontrando a la niña el 23 de diciembre. La menor está ahora bajo custodia de las autoridades italianas.

La operación ha contado también con la participación de una agencia de detectives privados y de momento el padre está en libertad, a la espera de que la justicia italiana determine exactamente la situación familiar de la niña, que espera mientras tanto ingresada en un centro de menores.