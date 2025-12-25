La nieve llega a la mitad sur del país con precipitaciones testimoniales a 300 metros y cae con más fuerza en el Pirineo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La nieve ha hecho acto de presencia en varias comarcas de Cataluña este jueves, en algunos casos en torno a los 300 y los 400 metros. Es el caso de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, Anoia o la Segarra, donde han caído copos de nieve en municipios como Tivissa, Falset o Margalef. Han sido nevadas de poca consideración y donde la nieve no ha acabado de coger, pero que son testigo del episodio de mal tiempo que se espera que coja más intensidad a partir de la tarde y noche. En el norte del país la nieve ha caído con más fuerza a las comarcas del Pirineo y alguna del Prepirineo. Se espera que la nevada sea especialmente abundante en el Ripollès, donde se pueden acumular grosores de medio metro a 2.000 metros.

El aguanieve ha hecho acto de presencia en la capital del Priorat desde primera hora de la mañana del día de Navidad, si bien a medida que han avanzado las horas ha ido intensificándose y la nieve ha empezado a coger tímidamente poco antes del mediodía en mobiliario urbano, terrazas y coches aparcados.

Una imagen que algunos han aprovechado para inmortalizar, bajo el cobijo de paraguas y balcones. "Hemos quedado sorprendidos porque no contábamos con ello", ha explicado Ramon Soldevila, vecino de Falset. El temporal Filomena es el último recuerdo de la ciudad nevada que tiene este vecino, cuando se alcanzaron grandes grosores de nieve que comportaron complicaciones a la comarca durante varios días.

Ahora bien, hay quien también ve en este episodio de nieve un buen augurio para el campo y las reservas de agua de la comarca. "Es muy importante que caiga una buena nevada, con respecto al agua. Pero que nieve por Navidad es pura anécdota de invierno", ha asegurado Antonio Orensanz, quien hace cerca de sesenta años que vive en Falset.

El temporal de nieve va acompañado también de precipitaciones de lluvia, que de momento no ha dejado registros de consideración aunque está presente en buena parte del país. El registro más destacado recogido por el Servicio Meteorológico de Catalunya es de 17,1 litros por metro cuadrado en Cunit.

La levantada que se espera a partir de la tarde también afecta al mar, y no se descarta que llegue a haber olas de hasta cinco metros, con una media de entre dos y medio y tres, en buena parte del litoral catalán.

Nieve en la carretera T-740, entre Falset y Porrera

Detalle de la enharinada en la carretera T-740, entre Falset y Porrera, durante el día de Navidad con los primeros copos de nieveDetalle de la enharinada en la carretera T-740, entre Falset y Porrera, durante el día de Navidad con los primeros copos de nieve

Enharinada en la carretera T-740, entre Falset y Porrera

La carretera T-740, entre Falset y Porrera, durante el día de Navidad con los primeros copos de nieveLa carretera T-740, entre Falset y Porrera, durante el día de Navidad con los primeros copos de nieve