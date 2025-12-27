La Sibil·la canta y pasea por Sant Llorenç

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La iglesia románica de Sant Llorenç de Lleida, abarrotada el pasado miércoles por la tarde. Apenas unas horas antes de la Nochebuena, el templo se quedó pequeño para disfrutar de El Cant de la Sibil·la, el espectáculo músico-coral originario de época medieval que, por tercer año consecutivo, impulsó la Fundació Horitzons 2050 consolidándose así ya como una tradición navideña en la capital del Segrià. “Ya no podemos dejar de organizarla”, bromeaba con satisfacción el presidente de la fundación, el escritor y activista cultural leridano Antoni Gelonch, remarcando que “incluso se quedó público de pie porque no había más sitio en los bancos”.

La mezzosoprano leridana Marta Infante volvió a ponerse en la piel de la sibila, esta profeta del juicio final protagonista de un drama litúrgico de la tradición cultural cristiana. Esta vez, sin embargo, la cantante no apareció estática en el presbiterio sino que se movió por el templo. Fue una de las novedades del espectáculo, aportadas gracias a la colaboración en el montaje como director escénico de Jordi Villacampa. Así, la sibila se paseó por el centro de la nave central de Sant Llorenç surgiendo, sosteniendo la espada en alto, desde la sacristía. El Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida también se desplazó por el templo y hacia el altar, estrenando este año nuevo director, el tarraconense Marcel Ortega i Martí, que el pasado verano tomó el relevo del leridano Xavier Puig, que acaba de asumir la dirección del Orfeó Català. Además de piezas corales y de órgano, a cargo de Olga Farrando, también se interpretaron cuatro villancicos, con el Fum, Fum, Fum final con todo el público coreando de pie.

La obra litúrgica, también en La Seu d’Urgell, Golmés y Arbeca

El Cant de la Sibil·la también pudo disfrutarse en la Catedral de La Seu d’Urgell, donde se representa cada víspera de Navidad desde hace casi quince años. La figura de la sibila es un personaje pagano, una adivina, que la misma noche en que se celebra el nacimiento de Cristo aparece en las iglesias para profetizar que, de la misma manera que Jesús nació y se hizo hombre, también debe regresar el día del fin de los tiempos para juzgar a la humanidad. El espectáculo ha arraigado desde hace unos años en la iglesia de Sant Salvador de Golmés y, el pasado día 20, se estrenó en la iglesia parroquial de Arbeca.