'La Factoria de los Reixos' de Lleida ya ha vendido el 90% de las entradas e incorpora nuevos oficios y espacio en la plaza de la Llotja

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Lleida se prepara para recibir a los Reyes de Oriente con una nueva edición de la 'Factoría de los Reixos', del 2 al 4 de enero, y la Cabalgata, el 5 de enero. Entre las principales novedades, la 'Factoría de los Reixos' gana el espacio de la plaza de la Llotja con un portalón y unos personajes que darán la bienvenida y acompañarán al público en el acceso al edificio, mientras que la Cabalgata volverá a su recorrido habitual, por el lado de los números impares de la renovada Rambla Ferran, e incorporará un "espacio tranquilo". El alcalde, Fèlix Larrosa, ha presentado este martes las novedades del espectáculo, que ya tiene un ocupación del 90%, y de la cabalgata, de los cuales ha dicho que son "un éxito gracias al talento local".

Fèlix Larrosa ha participado en la presentación de los dos acontecimientos acompañado de Ramon Molins y Antoni Tolmos, director artístico y director musical de la 'Factoría de los Reixos', respectivamente, y Maica Artero, jefe de servicio de Arts en Viu de la Paeria.

La Factoría de los Reixos

Molins ha explicado que la Factoría incorpora este año nuevos trabajos y oficios y "amplía la experiencia inmersiva en la calle", ya que convierte la plaza en un punto de encuentro que contará con asientos dónde poder descansar, recogida de cartas y una crepería para amenizar la espera.

En total participan un centenar de personas entre actores y actrices de 5 compañías que van cambiando: Lo Somriure Solidari, Zum Zum, Xip Xap, Tandor & Paxton i Inhabitants, nueva incorporación de este año. La presentación irá a cargo de Jesús Agelet i Begonya Ferrer.

Se volverán a hacer 13 sesiones con un total de 12.900 localidades, de las cuales ya se han vendido cerca del 90%. Les sesiones se harán el viernes 2 de enero (16h, 18h y 20h), el sábado 3 de enero y el domingo 4 de enero (10h, 12h, 16h, 18h y 20h). Las entradas se pueden adquirir a la página web del Teatro de la Llotja. Todas las funciones se interpretarán en lenguaje de signos.

Por otra parte, Tolmos ha destacado que "el 100% de la música es en directo", uno de los atractivos del espectáculo que lo hacen diferente.

La cabalgata de Reyes, más accesible e inclusiva

Artero, que se estrena en el cargo de cabeza de servicio de Artes en Vivo, ha descrito la cabalgata de Reyes de este año como un "acto de participación" y "el mejor espectáculo para empezar el año, intenso y emocionante", y ha detallado el recorrido y los elementos que formarán parte.

Tendrá 8 partes: Cultura popular y tradicional, con elementos como los capgrossos, los caballets y el Marraco, Camarlengo, cartas y Estrella, Comitiva del Rey Melcior, Comitiva del Rey Gaspar, Comitiva del Rey Baltasar, Juguetes y Sueños, Fábrica de Carbón y Servicios.

El itinerario, de más de 2 kilómetros, contará con la participación de más de un centenar de artistas, 60 niños y niñas de la ciudad escogidos por sorteo, los Armats de la Sang y els Castellers de Lleida, que ayudan en el reparto de caramelos, además de personal de Seguridad, Protección Civil, servicios sanitarios y cuerpos de seguridad. Habrá 12 carrozas y se tirarán 2 toneladas de caramelos libres de alergenos.

La Cabalgata de los Reyes de Oriente se iniciará a las 17 h en la plaza de la Estación con un espectáculo de animación. Los reyes llegarán a las 17.35 h y el recorrido empezará a las 18 h e irá por Pl. Ramon Berenguer IV, Rbla. Ferran, Avda. Francesc Macià, Avda. Blondel, Avda. Madrid, Pl. Espanya i Av. Blondel hasta llegar ante la Paeria, hacia las 20 h. Entonces los Reyes se desplazarán al balcón, desde donde recibirán las llaves que abren todas las puertas de la ciudad. Los niños y niñas que lo deseen podrán saludar a los reyes en el Palau de la Paeria. El mensaje de los Reyes desde el balcón de la Paeria se hará también en lenguaje de los signos.