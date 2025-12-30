Mueren dos catalanes y dos más resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Dos catalanes han muerto y dos más han resultado heridos, uno de ellos de consideración, en un accidente de tráfico en Arabia Saudí, según ha avanzado '20minutos' y han confirmado fuentes conocedoras a la ACN.

Los cuatro hacían un viaje de turismo juntos y han sufrido el accidente a unos 1.000 kilómetros de la capital del país, Riad.

El grupo estaba formado por dos parejas. Los dos heridos son un hombre, en estado grave, y una mujer, que estaría leve.