Rosalía y Bad Bunny, protagonistas del directo en 2026

Rosalía y Bad Bunny serán dos de los artistas protagonistas de 2026 en España. Con ocho y doce conciertos respectivamente, ambos lideran los mejores shows en directo, para los que las entradas ya están agotadas. En el caso de Rosalía, que lanzó Lux el pasado noviembre, llevará a cabo un tour por varias catedrales de España y pasará por el Palau Sant Jordi en abril y por el Movistar Arena en marzo. Por su parte, el puertorriqueño llenará el Estadi Olímpic Lluís Companys en mayo y el Riyadh Air Metropolitano en junio después de sacar DeBÍ TiRAR MáS FOToS en enero de 2025.

El estadio del Atlético de Madrid albergará los conciertos de El Último de la Fila, Rels B y Alejandro Sanz, mientras que el Movistar Arena recibirá a La Oreja de Van Gogh –con la vuelta de Amaia como vocalista–, Aitana, Sen Senra, el regreso del grupo de rap Agorazein –con la vuelta a los escenarios de C. Tangana–, Amaral o Bad Gyal –que ha agotado las entradas en 6 de sus 11 conciertos en España–.

También será el año para ver en directo a Hombres G, Guitarricadelafuente, Raphael, Nathy Peluso, Judeline, Delinqüentes, Carolina Durante, Amaia, Nacho Vegas, Yurena, Sanguijuelas del Guadiana, Luz Xasal, Kiko Veneno, Sidonie, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Hijos de la Ruina, Fito & Fitipaldis, La Pegatina, Pablo Alborán, Malú, Viva Suecia, Andy –sin Lucas–, Antonio Orozco, Leiva, Víctor Manuel, Melendi, Delaossa, Mvrk, Celtas Cortos, Rusowsky, Julieta o Maldita Nerea. Los artistas internacionales más destacados que visitarán España son The Weeknd, Louis Tomlinson, Eros Ramazzoti, Eric Clapton, o Linkin Park.