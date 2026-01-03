Bob Dylan sonará hoy en Lleida con Not Dark Yet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La música de Bob Dylan sonará hoy con fuerza en el Cafè del Teatre de Lleida (22.00 h, 10€/12€) de la mano de un singular sexteto leridano, Not Dark Yet, una banda centrada en la obra del referencial cantautor y Premio Nobel literario estadounidense. La idea de la banda nació hace más de tres décadas a raíz de una visita del cantante y guitarrista Xavier Lafarga –miembro fundador de los históricos Virtuts Homòlogues– al local de ensayo de Scòpics, un grupo integrado por Tonet Rufié (guitarra), Kim Solé (batería), Gerard Moragues (teclados) y Josep Ramon Jové (bajo eléctrico). De aquel encuentro surgió la decisión de crear un proyecto musical dedicado a Dylan, al que se sumó el teclista y poeta Víctor Verdú. El repertorio de Not Dark Yet incluye títulos que ya forman parte de la memoria colectiva y otros que no son tan conocidos por el gran público. Entre los primeros, pueden citarse temas como Highway 61 Revisited, Ballad Of A Thin Man o Tangled Up in Blue, mientras que en el grupo de los menos conocidos se encuentran Shot Of Love, Three Angels o, entre muchos otros, Love Sick.