MÚSICA
Bob Dylan sonará hoy en Lleida con Not Dark Yet
El sexteto leridano, en el Cafè del Teatre
La música de Bob Dylan sonará hoy con fuerza en el Cafè del Teatre de Lleida (22.00 h, 10€/12€) de la mano de un singular sexteto leridano, Not Dark Yet, una banda centrada en la obra del referencial cantautor y Premio Nobel literario estadounidense. La idea de la banda nació hace más de tres décadas a raíz de una visita del cantante y guitarrista Xavier Lafarga –miembro fundador de los históricos Virtuts Homòlogues– al local de ensayo de Scòpics, un grupo integrado por Tonet Rufié (guitarra), Kim Solé (batería), Gerard Moragues (teclados) y Josep Ramon Jové (bajo eléctrico). De aquel encuentro surgió la decisión de crear un proyecto musical dedicado a Dylan, al que se sumó el teclista y poeta Víctor Verdú. El repertorio de Not Dark Yet incluye títulos que ya forman parte de la memoria colectiva y otros que no son tan conocidos por el gran público. Entre los primeros, pueden citarse temas como Highway 61 Revisited, Ballad Of A Thin Man o Tangled Up in Blue, mientras que en el grupo de los menos conocidos se encuentran Shot Of Love, Three Angels o, entre muchos otros, Love Sick.