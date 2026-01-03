La irlandesa Nora Twomey, Premi Honorífic de Animac 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, anunció ayer que concede su máximo galardón, el Premi Honorífic 2026, a la animadora, directora, guionista, productora y actriz de doblaje irlandesa Nora Twomey (Cork, 1971). El certamen, que organiza el ayuntamiento de Lleida y que se celebrará del 20 al 23 de febrero, afirmó en un comunicado que Twomey “es una de las voces clave de la animación contemporánea, con una trayectoria marcada por el compromiso narrativo, social y artístico”. Directora de My Father’s Dragon (Netflix), es socia y directora creativa de Cartoon Saloon, un estudio de animación reconocido internacionalmente, cuyos films han obtenido 5 nominaciones a los Oscar y 2 a los Globos de Oro, así como numerosos galardones internacionales, entre ellos premios Bafta y Emmy.