Roger Mas, Sexenni y Meritxell Gené, entre los clips más vistos

El cantautor de Solsona Roger Mas, la banda leridana Sexenni y la cantautora leridana Meritxell Gené, como integrante del dúo Les Kol·lontai, se colaron el año pasado entre los 100 videoclips de canciones en catalán con más reproducciones en la plataforma YouTube, según la tradicional lista que publica Enderrock desde hace diez años. El ránking de visualizaciones estuvo encabezado por Figa Flawas, seguidos por The Tyets y La Fúmiga (ver desglose).

Roger Mas fue el artista leridano mejor posicionado en esta lista de reproducciones de videoclips, en el puesto 39 del top-100. Sin embargo, no fue por un videoclip propio sino por el de la versión especial del tema País estrany, de Els Catarres –de su álbum Paracaigudistes–, que el trío de Aiguafreda grabó de cara a la Diada del 11 de Setembre acompañados por Lluís Llach y el cantante de Solsona. Eso sí, esta canción fue escrita y grabada originariamente por Mas, pero en esta reinterpretación tomó una nueva dimensión en formato de diálogo intergeneracional. Sumó un total de 109.500 reproducciones desde su lanzamiento en septiembre.

Hay que ‘viajar’ hasta la segunda mitad del top-100 para encontrar otras voces leridanas del 2025. Hasta el lugar número 55 del ránking, donde se situó el videoclip de la canción Mòbil, claus i cartera, de la banda Sexenni. Publicaron esta canción en febrero, como último avance antes del lanzamiento el día 28 de aquel mes de su último trabajo discográfico, Joc de nens, que presentaron en directo en marzo en la sala Apolo de Barcelona. El videoclip se quedó en 67.100 reproducciones en YouTube. Y en el puesto 83 de la lista, con 35.300 visualizaciones, aparece el clip de la canción Adelerades de desig, de Les Kol·lontai, un proyecto musical nacido en 2017 en forma de cuarteto y que a principios de esta año pasado retomaron dos de sus integrantes, la leridana Meritxell Gené y la vallesana Ivette Nadal.

Figa Flawas lidera el ranking por delante de The Tyets y La Fúmiga

� A la freska, de Figa Flawas, fue el videoclip en catalán más visto en YouTube en 2025, con casi 1,4 millones de reproducciones. Es el segundo año consecutivo que el dúo de Valls lidera la lista, tras los 3,4 millones de La Marina sta morena de 2024. El segundo lugar fue para The Tyets con Tàndem, que registró 695.200 visualizaciones, y completó el podio La penúltima, de La Fúmiga, con 481.700. El ránking también incluyó Espurna, el adiós de los Stay Homas con Figa Flawas, con 398.000 reproducciones; Suu con Tan clar (375.700) y Doctor Prats con Aeròbic (354.000). Por su parte, The Tyets fueron los artistas con más videoclips vistos en la plataforma, cuatro: Tàndem, Si ho deixéssim tot, Camila (con Estopa) y A fora plou, de su nuevo álbum Cafè pels més cafeteros.