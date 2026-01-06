Las estaciones de esquí cierran la campaña de Navidad con la cifra récord de más de 285.000 forfaits vendidos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les estaciones de esquí alpino y nórdico han vendido más de 285.000 forfaits. Serrano, ha destacado que "se han superado los 275.000 forfaits de la campaña del año 2010, cuando se registró la que era la cifra más alta hasta ahora." Con respecto al sector turístico del Pirineo y las Tierras de Lleida han cerrado este martes una campaña turística de Navidad, Fin de Año y Reyes de récord, según el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida.

El vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha asegurado que "la ocupación media en los hoteles, bungalows y casas de turismo rural ha sido del 71% entre el 25 de diciembre y este martes". Mientras que en las Tierras de Lleida osciló entre un 50 y un 80%.

Serrano ha asegurado que estos datos demuestran "que Lleida es una destinación de referencia durante los meses de invierno y que el esquí es uno de los motores de las comarcas de montaña". Asimismo, ha explicado que "las 11 estaciones de la demarcación han ofrecido casi 400 kilómetros de pistas con una nieve de una calidad inmejorable".

La estación aranesa de Baqueira Beret, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, ha registrado en torno a 190.000 esquiadores, en unas fechas marcadas por la estabilidad de las condiciones meteorológicas, una amplia oferta esquiable y una agenda intensa de actividades deportivas y de ocio.

Las estaciones de montaña de Ferrocarriles de la Generalitat, agrupadas bajo la marca Pirineus365, han cerrado uno de las mejores Navidades con más de 195.000 visitantes y el 100% de los dominios esquiables abiertos. La estación de Espot Esquí ha registrado una afluencia récord, con más de 19.200 esquiadores, Port Ainé más de 27.000 y Boí con más de 32.200 personas.

Los turistas que han visitado el Pirineo y las Tierras de Lleida han podido disfrutar de las actividades en la nieve y a la naturaleza de la mano de las 140 empresas de oferta complementaria en el esquí y también de las propuestas de cultura y gastronomía del conjunto de la demarcación.

Ocupación turística

Así la ocupación, por Navidad y hasta el 30 de enero fue del 60%; por Fin de Año se rozó la plena ocupación en el Pirineo, mientras que en las Tierras de Lleida llegaron aproximadamente al 80%, y a partir del día 2 de enero y hasta este martes los registros han sido inferiores y se han situado entre el 50% y el 80%, dependiendo de la zona y de la tipología de alojamiento. Por lo que refiere a la ocupación de los establecimientos turísticos los mejores días fueron del 29 de diciembre al 1 de enero, muchos colgando el cartel de lleno.

El presidente de la Federación de Hostelería de Lleida, Josep Castellarnau, ha explicado que los clientes han podido disfrutar de la nieve y el paisaje y ha recordado que cada vez las pernoctaciones son de menos días. Los amantes del esquí se han podido repartir por todo el Pirineo dado que este año todas las estaciones disfrutaban de nieve, no como pasó el año pasado, que solamente tenían las del Pirineo occidental.