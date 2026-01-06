La Generalitat completa el 88% de las actuaciones del plan de choque del bus interurbano

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha completado durante este 2025 el 88% de las actuaciones previstas en el Pla de xoc del bus interurbà, iniciado antes de verano y con previsión de implantarse durante 2025 y 2026.

Se han ejecutado 64 mejoras de las 73 intervenciones previstas, y para ello la Generalitat destina 17 millones de euros, de los que 9 provienen del Fons Climàtic, informa el departamento en un comunicado este martes.

Las actuaciones, distribuidas por todo el territorio catalán, se han centrado en la mejora de los corredores con alta demanda o con conexión con centros de salud y educación; y durante 2025 en la provincia de Barcelona se ha ejecutado el 87,5% de las mejoras previstas, en Girona el 73% y en Tarragona y Lleida el 100%.