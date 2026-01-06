José Sacristán, Imanol Arias o María Barranco, un 2026 de estrellas en el Teatre de la Llotja de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Teatre de la Llotja de Lleida ha previsto un 2026 cargado de espectáculos con estrellas y caras populares de la escena y la televisión, tanto catalanas como españolas. Eso sí, este primer fin de semana después de las fiestas navideñas tendrá un marcado acento leridano musical y teatral. Por un lado, dos nuevas sesiones de la ya tradicional cital solidaria navideña del Mamapop, que se suman a las tres de finales de noviembre, saldadas también con gran éxito de público. Y por otro, la compañía La Baldufa ofrecerá tres representaciones, de viernes a domingo, de su espectáculo Bye, bye Confetti como inicio de la celebración a lo largo de este año de su 30 aniversario.

Otra de las citas teatrales de altura llegará el 8 de febrero con la producción del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) La corona d’espines, dirigida por Xavier Albertí. Àngels Gonyalons, Abel Folk y Manel Barceló son algunas de las figuras de esta versión de la obra en verso de Josep Maria de Sagarra. Se trata de una historia que el dramaturgo situó en Solsona a finales del XVIII para mostrar los enredos de un acuerdo de matrimonio entre una pubilla y un joven huérfano y en la que se mezclan honor, poder, dinero, amor imposible e hipocresía social, un cóctel trágico que se convierte en una crítica a la sociedad de la época.

El 29 de marzo, la tragedia se convertirá en una comedia agridulce con el nuevo montaje de las populares T de Teatre, Avui no ploraré. Una obra sobre vínculos familiares, secretos, la siempre frágil idea de la normalidad y la necesidad de rebelarse. Otros dos rostros populares, el cantante y actor Albert Pla y el actor y humorista Peyu, traerán a la Llotja el 25 de abril su particular Hamlet, una comedia entre dos compañeros en una habitación de hospital. Más comedia el 9 de mayo con el ex Tricicle Carles Sans. Después del éxito de público de su debut en solitario con Per fi sol!, ahora regresa con Per fi me’n vaig!, espectáculo codirigido junto a Jose Corbacho. Y en pleno verano, el 11 de julio, el televisivo Quim Masferrer rendirá de nuevo un homenaje al público con su Bona Gent, la versión teatral del éxito de TV3 con la que se acerca ya al medio millar de funciones.

El curso teatral regresará el 26 de septiembre con otro plato fuerte: Dinamarca, un tour de force protagonizado por Pere Arquillué e Imma Colomer sobre el texto de Lluïsa Cunillé, una reflexión en torno a que el tiempo pasa y las ilusiones se van desvaneciendo lentamente.

El 2026 culminará con tres figuras del teatro, el cine y la televisión. El 22 de noviembre, Imanol Arias y María Barranco protagonizarán Mejor no decirlo, original de la francesa Salomé Lelouch, una comedia de éxito internacional sobre el amor y la convivencia, en la que, después de años juntos, una pareja decide decirse todo lo que nunca se atrevieron a confesar. Y el 13 de diciembre, José Sacristán, visitará la Llotja con El hijo de la cómica, obra en la que rinde homenaje a su amigo y maestro Fernando Fernán Gómez, adaptando sus memorias El tiempo amarillo para narrar la infancia de Fernán Gómez como hijo de una actriz y su difícil crianza en la España de principios del siglo XX.

Pero la programación musical de la Llotja tendrá otras citas también destacadas este año. El 17 de enero, los históricos Fórmula V, con su cantante y líder al frente, Paco Pastor, reverdecerán éxitos de los años setenta como Eva María, La fiesta de Blas o Cuéntame. El 14 de febrero, para celebrar San Valentín, un referente del pop melódico y romántico español como Lorenzo Santamaría interpretará en la Llotja grandes éxitos como Para que no me olvides, Solo por ese amor o Si tú fueras mi mujer. Y el 28 de marzo, Carles Sabater ‘revivirá’ en Un concert de pel·lícula, la nueva gira de Sau, con música en directo de la actual banda liderada por Pep Sala fusionada con imágenes inéditas en una experiencia audiovisual inmersiva.

Julio Iglesias Jr. cantará los éxitos de su padre en octubre

Los grandes éxitos y canciones más clásicas de Julio Iglesias sonarán en la Llotja el 17 de octubre de la mano de uno de los hijos del crooner español, Julio Iglesias Jr. El hermano mayor de Enrique Iglesias, el cantante, presentador y modelo Julio José, protagonizará el espectáculo Julio Iglesias Experience, recreando la atmósfera de glamour y sofisticación que convirtió a su padre en un símbolo universal de la música romántica.