La mínima registrada hoy en Lleida: -14ºC

Archivo - Las cumbres de Sierra Nevada tras la segunda nevada de esta temporada. Imagen de archivo.

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Andalucía ha registrado este martes, 6 de enero, la temperatura mínima más baja del país, con -17,3 grados centígrados en Pedrollano (Granada), dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, alcanzados a las 9.40 horas.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por Europa Press a través de su página web, a este registro le siguen Molina de Aragón (Guadalajara), con -14 grados a las 5.40 horas, y Cap de Vaquèira (Lleida), donde se ha alcanzado la misma temperatura a las 9,30 horas.

Tras estos registros, otros dos enclaves granadinos ocupan el cuarto y quinto puesto en el ranking de temperaturas mínimas. En cuarta posición se sitúa la zona del Radiotelescopio de Sierra Nevada, donde se han alcanzado -13,9 grados a las 9,40 horas, seguida de Laguna Seca, también en el Parque Nacional de Sierra Nevada, que ha registrado -13,4 grados a las 9,40 horas.

Además, otro punto de la provincia de Granada aparece en el décimo lugar de la lista, Camarate 2, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, donde el termómetro ha marcado -12,2 grados a las 10,00 horas.

En Andalucía, las temperaturas mínimas previstas para esta jornada oscilan entre los 8 grados en Almería y los -2 grados en Granada. Por provincias, se esperan 5 grados en Cádiz, 0ºC en Córdoba, 3 grados en Huelva, 0ºC en Jaén, 6 grados en Málaga y 3ºC en Sevilla.