El primer premio de la rifa de Reyes, el 06703, toca a una decena de municipios catalanes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El primer premio de la rifa de Reyes -valorado en 200.000 euros cada décimo- ha salpicado 11 municipios catalanes. El número afortunado ha sido el 06703 y se ha vendido a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell y Salou.

El segundo premio, valorado en 75.000 euros por décimo, ha sido el 45875 y se ha vendido, en parte, a Barcelona. El tercer premio, con el número 32615, ha pasado de largo de Cataluña y ha tocado en Burgos y Granada.

Catalunya se gasta 92,7 millones de euros en la rifa

En esta edición de la rifa de Reyes, Cataluña se ha gastado 92,691 millones de euros, un 0,69% menos que el año pasado. Se trata de un descenso prácticamente igual al registrado el año pasado. Este año el gasto por habitante ha sido de 11,41 euros. El año pasado el gasto catalán fue de 93,332 millones y el gasto por habitante se situó en 11,80 euros.

Por demarcaciones, Barcelona se ha gastado 65,704 millones de euros, un 0,41% menos que el año pasado, y el gasto por habitante ha sido de 11,02 euros. Lleida se ha gastado 9,6 millones, con un gasto por habitante de 20,9 euros, hinchada por las ventas a la Bruixa d'Or de Sort. En el caso de Girona, han sido 8,5 millones y 10,32 euros por habitante. Tarragona es la que ha gastado menos en la rifa, con 8,7 millones y 10,05 euros por habitante.

La comunidad autónoma que más dinero por habitante ha gastado a la rifa ha sido de Castilla y León, con 30,29 euros, seguimiento de Asturias con 30,27 euros. En total, a todo el Estado se ha gastado 864,682 millones de euros.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, Cataluña tiene consignados este año 520.678 billetes, lo cual supone 104.135.600 euros y una media de 12,96 euros por habitante. La media estatal es de 18,77 euros por habitante. Con respecto a demarcaciones, Barcelona tiene consignados 373.879 billetes (74.775.800 euros), seguimiento de Lleida con 53.729 (10.745.800 euros), Girona con 48.261 (9.652.200 euros) y Tarragona con 44.809 (8.961.800 euros).

21,5 millones de recaudación en impuestos

Según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el Estado puede ingresar hasta 21,45 millones de euros con el sorteo del Niño, siempre que no quede ninguno de los dos primeros premios sin repartir. Esta cifra representaría casi dos millones más con respecto a la rifa de hace un año. Según Gestha, esta diferencia se explica porque este año se han puesto en venta cinco series más.

El primer premio, de 200.000 euros sucios|brutos, tendrá que pagar 32.000 euros en impuestos, y el segundo, de 75.000, dejará 7.000 euros en las arcas públicas. El primero y el segundo son los únicos premios de la rifa de Reyes que tributan, ya que el tercero, de 25.000 euros, se sitúa por debajo del umbral de los 40.000 euros. Ahora bien, Gestha defiende que se tendría que tributar a partir de los 2.500 euros, una medida con la cual calculan que el Estado podría recaudar unos 10,7 millones de euros más.