Bombers pide evitar de cara al domingo zonas con más nieve porque se pueden producir aludes

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya.

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Bombers de la Generalitat ha pedido a la ciudadanía que de cara a este domingo evite visitar zonas de montaña donde se haya acumulado mucha nieve tras las precipitaciones de este viernes y sábado, ya que advierten que se pueden producir aludes a pesar de que el peligro sea de 3 sobre 5.

Lo ha dicho en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press el jefe del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), el sargento Eduard Sánchez, que ha indicado que la zona donde hay acumulada más nieve es en la Vall d'Aran (Lleida) y en la franja norte, cuyos gruesos pueden superar los 50 centímetros.

Es por este motivo que ha recomendado que, en caso de salir a hacer excursiones, es importante tener los móviles con batería, así como llevar comida, ropa de abrigo y calcular bien las rutas.