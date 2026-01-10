La nevada deja entre 30 y 55 centímetros de nieve nueva en cotas altas del Pirineo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La nevada intensa ha dejado este sábado entre 30 y 55 centímetros de nieve nueva en cotas altas del Pirineo, especialmente en las comarcas del Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès y la Vall d'Aran. Destacan registros como los 56 centímetros de Certascan, los 50 centímetros de Malniu, los 42 centímetros de Bonabé, los 39 centímetros de Núria, los 35 centímetros de Sasseuva o los 32 centímetros de Lac Redon, según las estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). La nevada ha llegado a todos los valles del Pirineo y también sobresalen los 25 centímetros de Esterri d'Àneu, los 23 centímetros de Vielha o los 18 centímetros de Puigcerdà. Les carreteras con cadenas obligatorias se han rebajado a media docena, principalmente en Lleida.

Hacen falta equipamientos especiales a la C-28 en Alt Àneu; en el LV-5052 en Vielha y Mijaran; en el LV-5055 entre Vielha y Vilamòs; en el LV-5004 en Espot; en la N-141 de Bossòst en la collada del Portilló; en la C-142b en Naut Aran; y a la BV-4031 en la collada de la Crucecita. Por otra parte, ya se puede circular con normalidad a todas las vías de la demarcación de Gerona que estaban afectadas por nieve. En paralelo, el tramo final del puerto de la Bonaigua está cerrado por riesgo de avalanchas y tampoco se puede acceder a la BV-4024 en la collada de Palo por fuerte viento y nieve. Los Agentes Rurales piden precaución e informan de que están restringidos los accesos al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, con el sector Espot (Pallars Sobirà) totalmente cerrado al paso de vehículos.