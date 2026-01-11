Muere el fotógrafo Josep Porta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ilustre fotógrafo y juguetero leridano Josep Porta Ballespí falleció ayer a los 90 años. Se formó en Bélgica y Alemania y regentó el histórico estudio de fotografía Porta en la plaza Sant Joan de Lleida, que su padre, Josep Porta Mesalles, lo abrió en 1934 y cerró sus puertas a mediados de los noventa tras más de medio siglo de actividad.

Josep Porta también fue un reconocido juguetero y fue uno de los socios de la multinacional IMC Toys, que presidió hasta 2018, con sede en Terrassa y que es una de las empresas líder del sector en el estado. Su tienda en la plaza Sant Joan cerró en el 2000. Además, fue presidente de la entidad cultural Res Non Verba y era un gran seguidor del Lleida. El funeral tendrá lugar a las 12.15 horas de hoy en el tanatorio La Lleidatana.

Tras cerrar su estudio, Josep Porta llevó a cabo la donación de todo su fondo gráfico y el de su padrea la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputación en 1994. Este fondo gráfico comienza a principios de la década de los años veinte del siglo XX, y prácticamente llega hasta la actualidad, aunque su archivo comienza stricto sensu en 1939, cuando su padre se estableció por su cuenta, primero en la plaza Paeria y desde los años 50 al estudio de la plaza Sant Joan. Porta Ballespí acordó entonces donar el material (más de 400.000 negativos y 177 cámaras) a la Diputación con la esperanza de hallar un lugar para su exposición. En el año 2015 se inauguró el Espai Porta, una exposición permanente en La Caparrella que explica el fondo y muestra parte del material con el que trabajaban. En una entrevista en SEGRE en el año 2020, aseguraba sobre la fotografía que “más que una profesión ha sido un vicio para mí. No salgo de casa sin una cámara y aún voy al Camp d’Esports a hacer fotos del Lleida. Me he pasado media vida en iglesias y sacristías: bodas, bautizos, comuniones... Y lo he disfrutado mucho pese a a trabajar casi todos los festivos”. En otra entrevista en el suplemento Lectura, confesó “soy un enamorado de Lleida. No hay mejor sitio para vivir: tiene el tamaño perfecto, nos conocemos todos, hay caliu”.