Una red iberoamericana estrena arte sonoro de Albert Bayona

El creador artístico leridano Albert Bayona no solo cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito del videoarte sino que, como músico, también hace incursiones en el arte sonoro. Así, una de sus últimas creaciones sonoras, Compressionism, música 1 –procedente de la pieza audiovisual original Uncanny Fantasy, revisada, ampliada y presentada de manera independiente–, ha sido seleccionada por una plataforma de arte contemporáneo chilena, Radio y TV Suyai, para su nueva edición de la Convocatoria de Arte Sonoro, destinada a creadores que exploran el sonido como herramienta poética, política y sensorial. Esta pieza de arte sonoro se estrenó el pasado jueves en la web de la plataforma, www.radio.suyaitv.cl –su señal de radio y TV presente en múltiples cableoperadoras de Iberoamérica–, y también esta disponible en la plataforma Suyai TV a la Carta: https://suyaitv.cl/a-la-carta/.

Cabe destacar que esta obra sonora experimental del artista leridano, de 24 minutos de duración, fue seleccionada entre 33 propuestas internacionales.