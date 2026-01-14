Disfrutar de Metallica, Gun'n'Roses o Dire Straits en Lleida: el auge “inevitable” de los grupos de tributo llega a la ciudad

Quien haya seguido la programación musical en la ciudad de Lleida de los últimos años no le sonarán nombres de grupos como Hombres B, MotörHits, Great Straits o La Gripe y Tú, que nos recuerdan sospechosamente a grupos tan conocidos como Hombres G, MotörHead, Dire Straits o Platero y Tú. No es ninguna coincidencia. Se trata de lo que se denomina bandas tributo, grupos musicales que hacen un repertorio musical en directo tocando los temas más conocidos del grupo a lo que homenajean, reviven la esencia y juegan con la nostalgia. El que hasta hace poco eran grupos que llenaban agujeros en alguna fiesta mayor, ahora tienen una sala para ellos y, en algunos casos, incluso con sold out.

Según explica a SEGRE Toni Revés, programador de las salas del Cafè del Teatre, la Boite y el Cotton Club, es una inercia que hace años que va en aumento, y que está seguro que continuará así, “lo que ha pasado este enero no es normal, durante el año bajará el porcentaje de bandas de tributo, el invierno ha sido un hecho circunstancial”. Y es que este invierno estos grupos han inundado la cartelera y programación de las salas musicales de Lleida, pequeñas, medianas y grandes, como la Llotja de Lleida. La lista de grupos es larga: Dire Straits, ABBA, Pink Floyd, Rory Gallagher, Alan Parson Project, Nirvana, Green Day, Metallica, Megadeath, Pearl Jam, Soundgarden...

Incluso hay un tributo a Julio Iglesias hecho, precisamente, por su hijo Julio Iglesias júnior.

El listado de los conciertos programados en enero en el Café del Teatro de Lleida

“Suenan a los grupos que homenajean, normalmente suenan muy bien porque detrás hay músicos de mucha calidad, y no suelen fallar”. Preguntado sobre cómo imitan los grupos, Revés explica que “el abanico es amplio, pero normalmente es un show global, en el que los músicos imitan tanto la vestimenta como la posición, movimientos y gesticulación. También es teatro. Incluso hablan con el público en inglés o el idioma original de la banda”.

¿Pero por qué preferimos ver músicos que tocan canciones de grupos que conocemos? ¿Por qué las salas los programan tanto, ahora? Revés explica que en su anterior etapa en el Cafè del Teatre se había resistido a traer este tipo de grupos, “yo prefiero la música original, pero hoy es inevitable”. Añade que “hay toda una generación que tiene una cultura de la música en directo muy fuerte, que quiere recordar sensaciones y notar que ‘sigue yendo de conciertos’. Con estos grupos conseguimos que toda una generación recuerde la música de su vida, hay un hecho incontestable de nostalgia”.

Aparte, con la desaparición de muchas leyendas o la dificultad para ver en directo las grandes estrellas internacionales —con precios de entrada a menudo prohibitivos—, las bandas tributo ofrecen una alternativa asequible y de proximidad con una buena calidad sonora.

Si miramos los grupos a los que se rinden tributo, todos son de una generación concreta: de los treinta largos – casi cuarenta en adelante. ¿Pasa porque la juventud no tiene dinero o porque los mayores tienen para gastarla? Según explica el programador, históricamente la juventud nunca ha tenido dinero para gastar en música en directo, pero sí que identifica que la juventud de hoy va a un tipo de música en directo diferente, y que esta siguen funcionando a su manera.

El tema de los derechos funciona como cualquier otro grupos de versiones. El grupo paga según el número de temas tocados y según el acuerdo que se tenga con la entidad de derechos de autor. Revés no sabe decir cuánto acaba pagando un grupo en cuestión de derechos de autor, pero sí que asegura que, como salas, estas pagan por cada ticket que venden un abanico de entre el 8 y el 10% en derechos de autor, por la música que sonará aquella noche.

¿Llenan? Si. Sin ir más lejos, “un concierto reciente de homenaje a Gun'n'Roses hizo sold out, todo vendido. Y para el concierto del tributo a Alan Parson Project, con músicos de Lleida, también. La respuesta es alta porque el público sabe perfectamente qué va a buscar: éxitos que cantará de la primera a la última canción”.